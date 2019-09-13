Франция предложила запретить использование в ЕС криптовалюты Facebook

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция предложила "создать в ЕС собственную государственную цифровую валюту", и "запретить использование в ЕС криптовалюты "Фейсбука" - Libra с целью защиты своего финансового суверенитета". Об этом заявил замглавы министр финансов Франции по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов ЕС в Хельсинки. Он подчеркнул, что это предложение о создании государственной цифровой валюты уже вынесено на заседание Еврогруппы и "будет рассмотрено на следующем заседании МВФ в октябре в Вашингтоне".