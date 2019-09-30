Угрозы украинских неонацистов в адрес журналистов обеспокоили ОБСЕ
20:30 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины должны провести расследование угроз, которые поступают участникам проекта группы Bellingcat ("Беллингкэт") из-за мониторинга ситуации с неонацистами в этой стране. С таким заявлением выступило в понедельник Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ.
"Сообщения о том, что участники группы Bellingcat monitoring project, которые писали о крайне правых на Украине, получали угрозы расправы, вызывают беспокойство, они неприемлемы. Я призываю власти провести быстрое расследование, привлечь всех виновных к ответственности и обеспечить безопасность журналистов", - говорится в "Твиттере" Бюро представителя ОБСЕ по СМИ.
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