0
0
65
НОВОСТИ

Угрозы украинских неонацистов в адрес журналистов обеспокоили ОБСЕ

20:30 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины должны провести расследование угроз, которые поступают участникам проекта группы Bellingcat ("Беллингкэт") из-за мониторинга ситуации с неонацистами в этой стране. С таким заявлением выступило в понедельник Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

"Сообщения о том, что участники группы Bellingcat monitoring project, которые писали о крайне правых на Украине, получали угрозы расправы, вызывают беспокойство, они неприемлемы. Я призываю власти провести быстрое расследование, привлечь всех виновных к ответственности и обеспечить безопасность журналистов", - говорится в "Твиттере" Бюро представителя ОБСЕ по СМИ.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:45 30.09.2019
Высказывания британского генерала в СМИ вызывают озабоченность в российском посольстве
0
22
21:15 30.09.2019
Болгария: На электростанции "Марица-восток 1" произошла авария, есть пострадавшие
0
69
19:45 30.09.2019
Бывший вице-мэр Москвы назначен заместителем генерального директора Роскосмоса
0
182
19:15 30.09.2019
Саудовская Аравия полностью восстановила добычи нефти - генсек ОПЕК
0
194
18:30 30.09.2019
На 1,6 млрд рублей вырастут расходы на оплату труда сотрудникам Администрации президента РФ
0
240
17:40 30.09.2019
Российское посольство в Норвегии опровергает информацию о спецназе на Шпицбергене
0
259
17:12 30.09.2019
Зеленский заявил, что не намерен публиковать точную стенограмму разговора с Трампом - СМИ
0
303
17:00 30.09.2019
Борис Джонсон отверг обвинения в сексуальных домогательствах
0
312
16:32 30.09.2019
Путин кратко пообщался с Макроном
0
359
16:12 30.09.2019
С космодрома Плесецк произведен успешный пуск "Тополь-М"
0
366

Возврат к списку