Угрозы украинских неонацистов в адрес журналистов обеспокоили ОБСЕ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины должны провести расследование угроз, которые поступают участникам проекта группы Bellingcat ("Беллингкэт") из-за мониторинга ситуации с неонацистами в этой стране. С таким заявлением выступило в понедельник Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ.

"Сообщения о том, что участники группы Bellingcat monitoring project, которые писали о крайне правых на Украине, получали угрозы расправы, вызывают беспокойство, они неприемлемы. Я призываю власти провести быстрое расследование, привлечь всех виновных к ответственности и обеспечить безопасность журналистов", - говорится в "Твиттере" Бюро представителя ОБСЕ по СМИ.



