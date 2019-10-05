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Двух американцев задержали за порчу Пизанской башни

18:00 05.10.2019 Источник: Газета.Ru

На итальянской Пизанской башне задержали двух американских туристов после того, как они поцарапали достопримечательность. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Отмечается, что американцы при помощи монеты царапали свои имена на вершине башни и делали селфи на этом фоне. Другие туристы, увидев это, пожаловались охране.

Карабинеры задержали иностранцев сразу после того, как они спустились с башни.

Как пишет издание, судья пока не отправил граждан США за решетку, но путешественникам предъявили обвинения в порче объекта культурного наследия ЮНЕСКО при отягчающих обстоятельствах.  Газета.Ru

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