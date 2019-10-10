Жириновский подверг критике массовое строительство храмов - СМИ
14:20 10.10.2019
Такое заявление политик сделал, выступая перед участниками общероссийского молодежного форума «Будущее». Запись его речи опубликована на официальном сайте ЛДПР.
«Сегодня выходят на трибуны, и все верующие. «Вставай, Святая Русь». Разрушили Святую Русь! Все храмы сожгли, священников потопили в прорубях. А теперь выходят на трибуны и говорят: «Святая Русь!». Храмы везде, в шаговой доступности. Поликлиники нет в шаговой доступности, магазина нет, а храмы есть! Это что вы делаете? Что вы нас в средневековье тянете? Кто верует, пусть верует. Люди стесняются сказать, что они атеисты. Так запугали», — сказал лидер ЛДПР. politsovet.ru
НОВОСТИ
- 14:05 10.10.2019
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы
- 14:00 10.10.2019
- В НАТО следят за военным сближением России и Китая - советник альянса
- 13:32 10.10.2019
- Европарламент требует принять эффективные меры против российской пропаганды
- 13:20 10.10.2019
- В Сингапуре полностью запретят рекламу сладких напитков
- 13:05 10.10.2019
- Освобожденная Ираном российская журналистка Юлия Юзик утверждает, что поводом ее задержания стала фамилия
- 13:00 10.10.2019
- Девять человек пострадали при взрыве на территории аэропорта близ австрийского Линца
- 12:32 10.10.2019
- Доля граждан старше 65 лет увеличится к 2050 году почти до 25% населения РФ - Дроздов
- 12:20 10.10.2019
- Белоруссия оценивает потери в 2020 году от налогового маневра в РФ в $400 млн
- 12:05 10.10.2019
- Турция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии - Минобороны республики
- 12:00 10.10.2019
- Зеленский за непосредственную встречу с Путиным, однако это пока не обсуждается
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать