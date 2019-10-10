Жириновский подверг критике массовое строительство храмов - СМИ

14:20

Лидер ЛДПРвыступил с неожиданной речью, в которой раскритиковал массовое строительство храмов в России.Такое заявление политик сделал, выступая перед участниками общероссийского молодежного форума «Будущее». Запись его речи опубликована на официальном сайте ЛДПР.

«Сегодня выходят на трибуны, и все верующие. «Вставай, Святая Русь». Разрушили Святую Русь! Все храмы сожгли, священников потопили в прорубях. А теперь выходят на трибуны и говорят: «Святая Русь!». Храмы везде, в шаговой доступности. Поликлиники нет в шаговой доступности, магазина нет, а храмы есть! Это что вы делаете? Что вы нас в средневековье тянете? Кто верует, пусть верует. Люди стесняются сказать, что они атеисты. Так запугали», — сказал лидер ЛДПР. politsovet.ru

