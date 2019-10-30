Проект бюджета Москвы на 2020-2022 годы принят Мосгордумой в первом чтении
22:55 30.10.2019
Депутаты Московской городской думы в первом чтении утвердили проект закона «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.» При этом законопроект обсуждался парламентариями практически пять часов. Проект бюджета планируется при условиях роста экономики в 2-3% в год, а также низкого темпа инфляции примерно в 3,7% в год. «В 2020, 2021 и 2022 гг. планируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8% и выше ежегодно», - полагает глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.
Прогнозируемые доходы бюджета Москвы в 2020 году составят 2,7 трлн руб., в 2021 году - 3,6 трлн руб., в 2022 году 3,3 трлн руб. Также ожидается, что расходы социального характера (на социальную поддержку горожан, систему здравоохранения, образование, культуру, спорт, а также отдельные мероприятия других госпрограмм) составят более половины расходной части столичной казны (около 53%), то есть примерно 1,7 трлн рублей в год. В частности, запланирован рост расходов на госпрограммы развития образования (+25%), здравоохранения (+30%), спорта (+63%), социальной поддержки жителей (+18%), который в 2020 году увеличивается темпами, превышающим ожидаемые темпы инфляции.
НОВОСТИ
- 22:40 30.10.2019
- Налоговый режим для самозанятых планируют распространить еще на 19 регионов
- 22:00 30.10.2019
- Путин проведет в декабре традиционную большую пресс-конференцию - Песков
- 21:20 30.10.2019
- США и Россия ведут переговоры о восстановлении численности персонала своих посольств
- 20:40 30.10.2019
- Полицейский отказался признавать себя потерпевшим по делу о беспорядках
- 20:00 30.10.2019
- Глава ПФР пообещал, что пенсия россиян за три года вырастет на 18%
- 19:20 30.10.2019
- По подозрению в хищении задержан директор Физического института РАН Колачевский - источник
- 18:40 30.10.2019
- В Екатеринбурге от жилого дома отвалился кусок стены
- 18:00 30.10.2019
- Минфин хочет установить предельные суммы, которые выделяются из бюджета госслужащим на смартфоны и мобильную связь
- 17:32 30.10.2019
- Турция может начать операцию в Сирии, если курдские силы не покинут зону в 30 км - Эрдоган
- 17:12 30.10.2019
- Глава СПЧ призвал открыть все архивы по жертвам политрепрессий
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать