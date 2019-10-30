Проект бюджета Москвы на 2020-2022 годы принят Мосгордумой в первом чтении

22:55

Депутаты Московской городской думы в первом чтении утвердили проект закона «О бюджете города Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.» При этом законопроект обсуждался парламентариями практически пять часов. Проект бюджета планируется при условиях роста экономики в 2-3% в год, а также низкого темпа инфляции примерно в 3,7% в год. «В 2020, 2021 и 2022 гг. планируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8% и выше ежегодно», - полагает глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Прогнозируемые доходы бюджета Москвы в 2020 году составят 2,7 трлн руб., в 2021 году - 3,6 трлн руб., в 2022 году 3,3 трлн руб. Также ожидается, что расходы социального характера (на социальную поддержку горожан, систему здравоохранения, образование, культуру, спорт, а также отдельные мероприятия других госпрограмм) составят более половины расходной части столичной казны (около 53%), то есть примерно 1,7 трлн рублей в год. В частности, запланирован рост расходов на госпрограммы развития образования (+25%), здравоохранения (+30%), спорта (+63%), социальной поддержки жителей (+18%), который в 2020 году увеличивается темпами, превышающим ожидаемые темпы инфляции.