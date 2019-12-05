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Иран тайно перебрасывает ракеты малой дальности на территорию Ирака - СМИ

08:20 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США полагают, что Тегеран тайно перебрасывает на территорию Ирака баллистические ракеты малой дальности, они могут быть применены в случае атаки на Иран. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты "Нью-Йорк таймс".

По версии источников издания из числа американских военных и сотрудников разведки, "Иран воспользовался хаосом в Ираке для наращивания секретного арсенала баллистических ракет малой дальности" в этой стране. В материале не уточняется, о каких именно типах вооружений идет речь. По оценкам газеты, ракеты могут быть применены для нанесения ударов по Израилю или по местам, где находятся военные США.

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