Иран тайно перебрасывает ракеты малой дальности на территорию Ирака - СМИ

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США полагают, что Тегеран тайно перебрасывает на территорию Ирака баллистические ракеты малой дальности, они могут быть применены в случае атаки на Иран. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты "Нью-Йорк таймс".

По версии источников издания из числа американских военных и сотрудников разведки, "Иран воспользовался хаосом в Ираке для наращивания секретного арсенала баллистических ракет малой дальности" в этой стране. В материале не уточняется, о каких именно типах вооружений идет речь. По оценкам газеты, ракеты могут быть применены для нанесения ударов по Израилю или по местам, где находятся военные США.