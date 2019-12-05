Потепление "сблизило" голодных белых медведей и жителей чукотского села
22:00 05.12.2019
На Чукотке 56 голодных белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий в связи с теплой погодой. Как сообщает Всемирный фонд дикой природы России, они до сих пор остаются неподалеку от людей.
Как уточняется, из-за непривычно теплой для декабря погоды лед у берега непрочный, именно поэтому медведи не могут покинуть окрестности села. Пока им приходится искать еду вдоль берега. Как сообщается, почти все животные стали худыми.
На данный момент инспекторы "Медвежьего патруля" совершают объезды поселка, чтобы избежать встречи людей и медведей. ren.tv
НОВОСТИ
- 22:40 05.12.2019
- После подведения итогов IPO стоимость Saudi Aramco составила $1,7 трлн
- 21:20 05.12.2019
- Спикер Палаты представителей поручила предъявить Трампу обвинение с целью импичмента
- 20:40 05.12.2019
- Минфин США ввел санкции против ряда россиян и российских компаний
- 20:00 05.12.2019
- Штрафные баллы при сдаче практического экзамена на водительские права могут отменить
- 19:20 05.12.2019
- РФ готова до конца года без предварительных условий продлить СНВ-3 - Путин
- 18:40 05.12.2019
- Le Monde рассказала о "базе российских шпионов" в Альпах
- 18:00 05.12.2019
- Томас Бах прокомментировал возможный перенос международных турниров из РФ
- 17:37 05.12.2019
- МКБ и "Славнефть" начали взаимодействие через "Транзит 2.0"
- 17:32 05.12.2019
- Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах
- 17:30 05.12.2019
- Высокий рейтинг Новикомбанка подтвержден агентством "Эксперт РА"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать