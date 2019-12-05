Потепление "сблизило" голодных белых медведей и жителей чукотского села

22:00

На Чукотке 56 голодных белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий в связи с теплой погодой. Как сообщает Всемирный фонд дикой природы России, они до сих пор остаются неподалеку от людей.

Как уточняется, из-за непривычно теплой для декабря погоды лед у берега непрочный, именно поэтому медведи не могут покинуть окрестности села. Пока им приходится искать еду вдоль берега. Как сообщается, почти все животные стали худыми.

На данный момент инспекторы "Медвежьего патруля" совершают объезды поселка, чтобы избежать встречи людей и медведей. ren.tv