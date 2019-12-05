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НОВОСТИ

Потепление "сблизило" голодных белых медведей и жителей чукотского села

22:00 05.12.2019

На Чукотке 56 голодных белых медведей не могут покинуть окрестности села Рыркайпий в связи с теплой погодой. Как сообщает Всемирный фонд дикой природы России, они до сих пор остаются неподалеку от людей.

Как уточняется, из-за непривычно теплой для декабря погоды лед у берега непрочный, именно поэтому медведи не могут покинуть окрестности села. Пока им приходится искать еду вдоль берега. Как сообщается, почти все животные стали худыми.

На данный момент инспекторы "Медвежьего патруля" совершают объезды поселка, чтобы избежать встречи людей и медведей.  ren.tv

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