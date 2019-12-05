После подведения итогов IPO стоимость Saudi Aramco составила $1,7 трлн
22:40 05.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.
Цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций, из которых две трети пришлись на институциональных инвесторов, остальные - на розничных.
Переподписка в ходе IPO стала четырехкратной. Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн.
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