После подведения итогов IPO стоимость Saudi Aramco составила $1,7 трлн

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

Цена размещения составила 32 риала за штуку, по верхней границе объявленного ранее диапазона. Объем размещения составил 1,5% акций, из которых две трети пришлись на институциональных инвесторов, остальные - на розничных.



Переподписка в ходе IPO стала четырехкратной. Таким образом, вся компания оценена в $1,7 трлн.

