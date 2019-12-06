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Отсутствие реакции на предложение Путина не меняет позиции РФ по РСМД - Лавров

18:45 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не станет первой развертывать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), несмотря на отсутствие реакции Запада на предложение президента РФ Владимира Путина ввести соответствующий мораторий. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, упомянув заявление главы российского государства о том, что отсутствие реакции партнеров вынуждает Москву принимать меры.

Лавров отметил, что западные страны, за исключением Франции, не отреагировали на предложение о моратории, но даже если он не будет пользоваться поддержкой, позиция РФ не изменится: "Если будут приниматься практические шаги по созданию и развертыванию, мы будем отвечать зеркально, но мы не будем первыми".

При этом он выразил надежду, что диалог по вопросу неразмещения ракет начнется с Францией.

Германская газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг" со ссылкой на письмо президента Франции Эмманюэля Макрона Путину писала, что французский лидер готов рассмотреть предложение ввести мораторий на размещение в Европе РСМД.

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