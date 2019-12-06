Отсутствие реакции на предложение Путина не меняет позиции РФ по РСМД - Лавров
18:45 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не станет первой развертывать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), несмотря на отсутствие реакции Запада на предложение президента РФ Владимира Путина ввести соответствующий мораторий. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, упомянув заявление главы российского государства о том, что отсутствие реакции партнеров вынуждает Москву принимать меры.
Лавров отметил, что западные страны, за исключением Франции, не отреагировали на предложение о моратории, но даже если он не будет пользоваться поддержкой, позиция РФ не изменится: "Если будут приниматься практические шаги по созданию и развертыванию, мы будем отвечать зеркально, но мы не будем первыми".
При этом он выразил надежду, что диалог по вопросу неразмещения ракет начнется с Францией.
Германская газета "Франкфуртер альгемайне цайтунг" со ссылкой на письмо президента Франции Эмманюэля Макрона Путину писала, что французский лидер готов рассмотреть предложение ввести мораторий на размещение в Европе РСМД.
НОВОСТИ
- 18:15 06.12.2019
- Группировку пытавшуюся продать радиоактивные вещества арестовали в Вене - Европол
- 17:40 06.12.2019
- В Москве чаще воруют деньги и украшения, а в регионах - все, что плохо лежит - МВД
- 17:12 06.12.2019
- Минэкономразвития ожидает резкого замедления инфляции в январе
- 17:00 06.12.2019
- Россия уступила место главной угрозы для США Китаю - опрос
- 16:32 06.12.2019
- Гипотезу о причастности сотрудников КГБ к смерти Камю историк спецслужб назвал "чушью"
- 16:12 06.12.2019
- В 2018 году в мире от кори умерло 140 тыс человек
- 16:00 06.12.2019
- Компетентные органы изучают имущество чиновников, "псевдодоклады" не нужны - Песков
- 15:32 06.12.2019
- Самым теплым за всю историю метеонаблюдений может стать в РФ 2019 год
- 15:12 06.12.2019
- В Кремле видят резонанс вокруг московских протестов, но не склонны его преувеличивать
- 15:00 06.12.2019
- РФ не будет прекращать транзит газа через Украину, это вопрос целесообразности - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать