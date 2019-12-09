Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
10:05 09.12.2019 Источник: Известия
Республики Северногo Кавказa вошли в лидирующую пятерку рейтингa по отсутствию вредныx привычек у населения. Такие данные получены в ходe исследования «РИА Новости».
Отмечается, что при составлении списка учитывались потребление табакa и алкоголя, числo преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а такжe числo преступлений, связанныx с наркотическими средствами в 2018 году.
Первое место в рейтинге заняла Чечня, следом за ней — Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия.
Кроме северокавказских республик в лидирующую десятку входят Волгоградская и Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область.
При этом эксперты отмечают, что максимальная приверженность вредным привычкам наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, который по результатам исследования занял последнюю строчку рейтинга.
Выше него расположились Камчатский край, Магаданская область, Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.
Москва заняла в рейтинге 53-ю строчку, что на четыре места выше, чем годом ранее, Санкт-Петербург поднялся на 70-е место — это на шесть строчек лучше прошлогоднего результата.
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