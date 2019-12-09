Решение WADA не коснется матчей ЕВРО-2020 и финала Лиги чемпионов - Колосков

16:12 Источник: Интерфакс

Союз европейских футбольных ассоциаций не будет отменять матчи чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов в 2021 года в Санкт-Петербурге, заявил "Интерфаксу" почетный президент Российского футбольного союза (РФС), почетный член UEFA и Международной ассоциации футбола (FIFA) Вячеслав Колосков.

"Это решение никак не коснется проведения матчей чемпионата Европы 2020 года и финала Лиги чемпионов. Решение WADA не отменит решение UEFA, оснований для этого нет. Матчи Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в 2021 году состоятся в России", - сказал Колосков.