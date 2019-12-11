На шедшего "изгонять Путина" шамана Габышева завели два новых дела - СМИ

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Якутского шамана Александра Габышева подозревают в насилии над представителем власти и неповиновении сотруднику полиции.

На якутского шамана Александра Габышева завели дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти), рассказал Тайге.инфо координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников 11 декабря.

«Пока имеем неофициальную информацию от сотрудников СК, которые поделились ею с сотрудничающей с нами адвокатом Габышева Ольгой Тимофеевой», — уточнил он.

Прянишников пояснил, что постановления о возбуждении дела защите шамана пока не предоставили, о сути подозрений ничего не известно. В пресс-службе якутского управления СК РФ Тайге.инфо заявили, что не знают о новом уголовном деле Габышева, пообещав уточнить информацию позднее.

Шамана задержали 10 декабря во время нового похода на Москву для «изгнания Путина».

Ранее Габышев рассказал о цели своего похода: «Демократия должна быть без страха. Сейчас люди боятся говорить, боятся, что их уволят, зарплаты лишат. Просто у нас государственная сила беспредельная, демоническая. Народ в искусственную депрессию загнан. Естественную депрессию знахарь вылечит махом, а эту, искусственную, только колдовство. Колдун нагнал свою иллюзию страха, депрессию на всю страну, но белый колдун — такой, как я, — сможет это наваждение развеять. Политик здесь бесполезен, только колдовство на колдовство». tayga.info