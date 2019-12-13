Не менее 25 человек пострадали в результате взрыва в Германии
13:00 13.12.2019
«В 8:55 произошел взрыв в жилом доме на Бертольт-Брехт-штрассе в Бланкенбурге. Есть несколько пострадавших. В настоящее время происходит эвакуация тех, кто еще находится в доме», — говорится в сообщении.
По данным издания Bild, речь идет о 25 пострадавших. Сведения о погибших на данный момент не поступали. 360tv.ru
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