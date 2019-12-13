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НОВОСТИ

Не менее 25 человек пострадали в результате взрыва в Германии

13:00 13.12.2019

Спасатели работают на месте взрыва в жилом пятиэтажном доме в городе Бланкенбурге. По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере 25 человек. Как сообщила пресс-служба городской полиции на своей странице в Twitter, хлопок в жилом доме произошел в 08:55 (10:55 мск).

 «В 8:55 произошел взрыв в жилом доме на Бертольт-Брехт-штрассе в Бланкенбурге. Есть несколько пострадавших. В настоящее время происходит эвакуация тех, кто еще находится в доме», — говорится в сообщении.

По данным издания Bild, речь идет о 25 пострадавших. Сведения о погибших на данный момент не поступали.  360tv.ru

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