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Минобороны вдвое увеличило производство новых управляемых ракет класса "воздух - земля"

09:30 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны США выдало оборонной корпорации Lockheed Martin ("Локхид - Мартин") контракт, предусматривающий удвоение темпов производства новых управляемых ракет класса "воздух - земля" JAGM (Joint Air-to-Ground Missile, Джей-эй-джи-эм), которые предназначены в том числе для оснащения боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian (Эй-эйч-64-и "Апач гардиан"). Об этом сообщила в субботу пресс-служба Пентагона.

"Стоимость базового контракта [на разработку ракеты JAGM] корпорации Lockheed Martin была повышена на 15,54 млн долларов с целью увеличения темпов ежемесячного производства ракет JAGM с 50 до 100 единиц. Предполагается, что работы по модернизации производственной линии компании в городе Орландо (штат Флорида) завершатся к 30 марта 2022 года", - говорится в сообщении.


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