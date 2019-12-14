Акцию протеста провели активисты "Молодой гвардии" против решения WADA
18:15 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) провели в Москве акцию, в ходе которой призвали WADA пересмотреть решение в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель Московского городского отделения МГЕР Денис Аширов.
"Мы проводим акцию в поддержку "чистых" спортсменов, которым придется выступать под белым флагом. "Молодая гвардия Единой России" призывает поддержать российских олимпийцев и напомнить бюрократам о том, что Россия была, есть и будет великой спортивной державой! А членам исполкома WADA мы настоятельно рекомендуем отказаться от политических игр и соблюдать принципы Олимпийской хартии - наказывать только недобросовестных спортсменов", - сказал Аширов.
Как пояснили в МГЕР, в акции приняли более ста активистов. Они растянули у здания Олимпийского комитета России (ОКР) российский флаг, скандируя "Мы вместе все равно", "Мы - одна команда", "Наши спортсмены - наша гордость", "Спорт в сердцах", "WADA, хватит играть в политику". У стен ОКР были выставлены мольберты с фотографиями спортсменов, которые из-за решения WADA не смогут представлять Россию на международных соревнованиях. В завершении акции участники запустили в небо десятки шаров с олимпийской символикой и надписью: "Объективность, независимость WADA - прощай", отметили в пресс-службе.
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