Крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил в результате пожара критических повреждений - глава ОСК

15:00 Источник: Интерфакс

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в результате пожара не получил критических повреждений, он будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, сообщил "Интерфаксу" в понедельник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет", - сказал глава ОСК, отвечая на вопрос о том, получил ли корабль критические повреждения в результате пожара 12 декабря.

Рахманов заявил, что на оценку ущерба крейсеру от пожара потребуется дополнительное время.

"Поскольку продолжается дегазация помещений, полноценную оценку их состояния пока дать не представляется возможным. На это еще уйдет какое-то время. Я боюсь загадывать, но к детальному разговору по поводу размера ущерба и всего остального выйдем только через пару недель", - заявил глава ОСК.

"Сейчас я бы хотел воздержаться от любых оптимистичных и пессимистичных комментариев в отношении этих двух параметров: сроков восстановления технической готовности и стоимости", - сказал Рахманов.