Крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил в результате пожара критических повреждений - глава ОСК
15:00 16.12.2019 Источник: Интерфакс
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" в результате пожара не получил критических повреждений, он будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России, сообщил "Интерфаксу" в понедельник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет", - сказал глава ОСК, отвечая на вопрос о том, получил ли корабль критические повреждения в результате пожара 12 декабря.
Рахманов заявил, что на оценку ущерба крейсеру от пожара потребуется дополнительное время.
"Поскольку продолжается дегазация помещений, полноценную оценку их состояния пока дать не представляется возможным. На это еще уйдет какое-то время. Я боюсь загадывать, но к детальному разговору по поводу размера ущерба и всего остального выйдем только через пару недель", - заявил глава ОСК.
"Сейчас я бы хотел воздержаться от любых оптимистичных и пессимистичных комментариев в отношении этих двух параметров: сроков восстановления технической готовности и стоимости", - сказал Рахманов.
НОВОСТИ
- 16:12 16.12.2019
- Задолженность по зарплате в России в ноябре выросла на 10,2%
- 16:00 16.12.2019
- Позиции РФ на мировом рынке оружия укрепляются, несмотря на санкции - Путин
- 15:32 16.12.2019
- Русский музей больше не будет продавать шоколад с портретом Сталина
- 15:12 16.12.2019
- Законопроект о "притеснении верующих" в Крыму внесен в Конгресс США - СМИ
- 14:32 16.12.2019
- Говорить о планах Путина на Новый год рано, до него "еще работать и работать" - Песков
- 14:12 16.12.2019
- В Москве пять железнодорожных вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва - источник
- 14:00 16.12.2019
- Макрон приедет на празднование Дня Победы в Москву
- 13:32 16.12.2019
- Система прогнозирования вооруженных конфликтов появилась в Минобороны РФ
- 13:25 16.12.2019
- На Урале с грузовика на ходу слетела платформа строительного крана и протаранила два автомобиля
- 13:20 16.12.2019
- У Владимира Путина запланирован визит в Израиль в январе будущего года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать