В России разрабатывают программу социального туризма для пожилых граждан - газета
07:31 17.12.2019 Источник: Интерфакс
Координационный совет по туризму при правительстве РФ предлагает реализовать приуроченный к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне проект "Туризм для граждан старшего поколения", сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Фомина.
"Предложение запустить в России пилотный проект "Туризм для граждан старшего поколения" поступило от рабочей группы по социальному туризму. Группа сформирована в Координационном совете по туризму при правительстве. Проект, который приурочат к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, должен войти в Общий итоговый план мероприятий по реализации Стратегии развития туризма, который сейчас проходит внутреннее согласование в правительстве", - говорится в публикации.
По имеющимся у издания данным, курировать проект будут министерство труда и социальной защиты РФ, министерство экономического развития РФ, а также общественные организации.
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