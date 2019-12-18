РУСАЛ инвестирует 30 миллионов рублей в благоустройство дворов в российских городах

14:12

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, направляет около 30 млн руб. в 2019-2020 годах на реализацию масштабной программы благоустройства дворовых территорий в регионах России.

Старт программе дан в Братске, где благоустроены первые восемь дворов. А в Красноярске и Саяногорске современные игровые комплексы стали настоящим новогодним подарком для самых маленьких жителей этих городов.

В Красноярске для жителей ул. Воронова в честь открытия детского городка устроили праздник «День дружного двора», который объединил сразу четыре дома. В 2019 году в этом дворе отремонтировали дорогу, установили ограждения, скамейки и малые архитектурные формы, построили современную детскую площадку. Праздничные мероприятия посетили более 300 человек.

На открытии уникального для Саяногорска детского городка во дворе дома №13 Центрального микрорайона все присутствующие стали участниками развлекательной программы с эстафетами, конкурсами, флешмобом, призами и подарками от РУСАЛа. В ближайшее время во дворах Саяногорска установят шесть таких игровых комплексов. В этом городе программа по оснащению дворов современными спортивно-игровыми комплексами реализуется РУСАЛом уже несколько лет. Так, в 2013 году РУСАЛ выделил средства на оборудование первого современного детского игрового комплекса в сквере им. В.В. Стриго. В 2017-2018 годах в Саяногорске были установлены еще пять детских спортивно-игровых комплексов в разных микрорайонах города. Общие инвестиции компании на эти цели в Саяногорске уже составили более 14 млн руб.

В 2020 году новые детские спортивно-игровые площадки будут установлены также в Волгограде, Ачинске (Красноярский край) и Бокситогорске (Ленинградская область). Всего в 2019-2020 годах 23 современных детских комплекса появятся во дворах и общественных пространствах городов присутствия РУСАЛа.

По информации пресс-службы РУСАЛа