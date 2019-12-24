"Роскосмос" сообщил об аварии на спутнике "Метеор-М"
08:50 24.12.2019
На космическом аппарате «Метеор-М» №2-2 произошла нештатная ситуация, по предварительным данным, в спутник врезался микрометеорит.
Об этом сообщили в "Роскосмосе".«На космическом аппарате «Метеор-М» №2-2 18 декабря 2019 года была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно — микрометеорит) на его конструкцию. В результате этого он изменил параметры орбиты и перешёл в режим неориентированного полёта с высокими значениями угловых скоростей», — заявили в госкорпорации.
После этого аппарат прекратил выполнение целевой задачи и автоматически перешёл в энергосберегающий режим — его бортовые системы отключились.
Позднее со спутником установили связь и начали работы по восстановлению работоспособности — это «гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации».
«В настоящий момент со спутником ведётся работа по программе главного конструктора», — добавили в «Роскосмосе». RT на русском
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