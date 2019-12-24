Самыми депрессивными россиянами назвали жителей Норильска, Перми и Саратова
11:00 24.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Самыми депрессивными россиянами стали жители Норильска, Перми и Саратова. Такие данные публикует независимое исследовательское агентство Zoom Market.
Социологи провели опрос в 25 городах. У респондентов спрашивали, как часто они грустят, получают ли удовольствие от жизни, довольны ли собой и находят ли себя депрессивными. Утвердительно ответили также те, кто живёт в Челябинске, Омске и Брянске. Петербуржцы в списке самых депрессивных оказались на 10 месте, жители Москвы — на 18-м.
Наиболее оптимистичными стали живущие в Краснодаре, Сочи и Симферополе. Говорит Москва
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