Самыми депрессивными россиянами назвали жителей Норильска, Перми и Саратова

11:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Самыми депрессивными россиянами стали жители Норильска, Перми и Саратова. Такие данные публикует независимое исследовательское агентство Zoom Market.

Социологи провели опрос в 25 городах. У респондентов спрашивали, как часто они грустят, получают ли удовольствие от жизни, довольны ли собой и находят ли себя депрессивными. Утвердительно ответили также те, кто живёт в Челябинске, Омске и Брянске. Петербуржцы в списке самых депрессивных оказались на 10 месте, жители Москвы — на 18-м.

Наиболее оптимистичными стали живущие в Краснодаре, Сочи и Симферополе. Говорит Москва