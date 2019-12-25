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НОВОСТИ

Более 183 тысяч москвичей обратились в центры "Моя работа" в 2019 году

10:28 25.12.2019

Центры занятости столицы помогли десяткам тысяч москвичей найти новую работу. По словам  заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, за восемь месяцев сотрудники центра «Моя карьера» провели консультации и помогли в поисках вакансий 183 тыс. горожан.
«Сегодня в банке данных центра занятости населения числится порядка 136 тысяч вакансий, из них 3974 — для людей с ограниченными возможностями, 1690 подходят для молодых людей, которые только начинают свой карьерный путь. Большинство вакансий представлено организациями, работающими в сфере строительства, транспорта, торговли, государственного управления и административной деятельности», — отметила заммэра.
В городских центрах «Моя работа» москвичи получают консультации карьерных экспертов, проходят бесплатное обучение, посещают специальные мотивационные тренинги и создают правильное резюме, которые интересны рекламодателям.

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