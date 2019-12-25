Более 183 тысяч москвичей обратились в центры "Моя работа" в 2019 году
10:28 25.12.2019
«Сегодня в банке данных центра занятости населения числится порядка 136 тысяч вакансий, из них 3974 — для людей с ограниченными возможностями, 1690 подходят для молодых людей, которые только начинают свой карьерный путь. Большинство вакансий представлено организациями, работающими в сфере строительства, транспорта, торговли, государственного управления и административной деятельности», — отметила заммэра.
В городских центрах «Моя работа» москвичи получают консультации карьерных экспертов, проходят бесплатное обучение, посещают специальные мотивационные тренинги и создают правильное резюме, которые интересны рекламодателям.
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