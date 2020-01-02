США пытались сорвать учения ВМФ РФ, Ирана и КНР - командующий ВМС Ирана

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади обвинил США в попытках сорвать военно-морские учения РФ, Ирана и КНР. Об этом в четверг сообщило агентство Тасним.

"Во время совместных военно-морских маневров Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное заседание, направленное на срыв наших с нашими двумя союзниками учений", - цитирует агентство Ханзади. Однако, по его словам, благодаря отвлекающим маневрам участников учений американцам не удалось осуществить свой план.

Совместные четырехдневные военно-морские учения России, Ирана и Китая под кодовым названием "Пояс морской безопасности" завершились 30 декабря. Они проводились в Индийском океане и Оманском заливе.