Матвиенко выступила за расширение полномочий прокуратуры в ходе следствия
15:32 14.01.2020 Источник: Интерфакс
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за расширение полномочий прокуратуры в ходе следствия и поддержала инициативу надзорного ведомства ограничить сроки содержания под стражей.
"Совет Федерации является сторонником расширения прав прокуратуры и ее контроля на всех этапах следствия", - сказала Матвиенко на торжественном заседании, посвященном Дню работника прокуратуры РФ.
По ее словам, верхняя палата парламента также поддерживает позицию Генпрокуратуры по вопросу о сроках содержания обвиняемых под стражей.
"Есть целый ряд вопросов, которые вместе с органами прокуратуры мы планируем продвигать дальше. В частности, это ограничение сроков содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых и ряд других вопросов", - отметила спикер Совета Федерации.
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