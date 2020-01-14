15:32 Источник: Интерфакс

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за расширение полномочий прокуратуры в ходе следствия и поддержала инициативу надзорного ведомства ограничить сроки содержания под стражей.

"Совет Федерации является сторонником расширения прав прокуратуры и ее контроля на всех этапах следствия", - сказала Матвиенко на торжественном заседании, посвященном Дню работника прокуратуры РФ.

По ее словам, верхняя палата парламента также поддерживает позицию Генпрокуратуры по вопросу о сроках содержания обвиняемых под стражей.

"Есть целый ряд вопросов, которые вместе с органами прокуратуры мы планируем продвигать дальше. В частности, это ограничение сроков содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых и ряд других вопросов", - отметила спикер Совета Федерации.