В Киеве 20 января начнут расшифровку черных ящиков сбитого в Иране "Боинга"

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев сбитого в Иране самолета компании "Международные авиалинии Украины" в понедельник, 20 января. Об этом после возвращения из Ирана сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

"Расшифровку черных ящиков сбитого "Боинга" проведут на Украине. 15 января сюда приезжает председатель авиационного бюро Ирана и все специалисты, 20 числа начнется расшифровка черных ящиков", - сказа он в эфире украинского телеканала ТСН. Рувин добавил, что продолжается опознание жертв катастрофы, для чего используют анализ ДНК. "Поставлена задача президентом Ирана, чтобы к 19 января все останки передать", - указал эксперт.

Говоря о деталях работы на месте падения самолета, Рувин сообщил, что украинские специалисты в короткие сроки пришли к выводу о попадании в лайнер ракеты. "Благодаря чрезвычайной службе, которая расставила освещение в ночное время, мы нашли части, которые указывали, что самолет сбит ракетой. <...> Утром должны были дать наш окончательный вердикт, но иранская сторона утром сама признала ракету", - заключил он.