Мы обязаны защитить правду о Победе - Путин
13:00 15.01.2020 Источник: НГ-Online
В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поднял тему обороны, глобальных угроз и годовщины победы в ВОВ:
"Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан. Очень важно, что массовым становится волонтерское движение. В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы. Это важнейший и самый святой для россиян праздник. Мы обязаны защитить правду о Победе, противопоставить факты вранью. Будет создан крупнейший архив документов о войне.
Мы видим, как непредсказуемо развиваются события в мире. Как региональные конфликты перерастают в глобальные угрозы. Надо проявить политическую волю, мужество, подать пример должны страны-основательницы ООН. Пять ядерных наций должны начать с устранения предпосылок для глобальной войны. Россия открыта для укрепления сотрудничества. Мы никому не угрожаем. Но могу заверить, что наши шаги к укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Многим еще нужно нас догонять".
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