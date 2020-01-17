В столице побит температурный рекорд
13:20 17.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Москве побит температурный рекорд. Накануне температура воздуха на станции ВДНХ поднялась выше 3 градусов, что стало максимальным значением для 16 января за всю историю метеонаблюдений.
Прежний рекорд тепла был зафиксирован в 1925 году. Об этом сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы.
По данным синоптиков, с начала года средняя температура в Москве больше, чем на 8,5 градуса превышает норму. За текущую зиму аномально тёплая погода уже ставила рекорды — 19 декабря в столице воздух прогрелся до 6,6 градуса. Говорит Москва
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