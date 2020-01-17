На форуме «Здоровая Москва» обсудили развитие цифровизации здравоохранения

17:20

Участники ассамблеи «Здоровая Москва», накануне открывшейся в столице, обсуждают цифровизацию медицины. В частности эксперты и спикеры говорят о таких проектах, как разработка и внедрение системы поддержки принятия врачебных решений, технологии компьютерного зрения и другие возможности использования искусственного интеллекта.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, очевидна назревшая необходимость кардинальных изменений в плане цифровизации и в отрасли здравоохранения. "Мы — управленцы, врачи, пациенты — хотим, чтобы современные технологии давали нам такие решения, которые позволили бы кратно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, реально повысить производительность труда, упростить получение услуг для комфорта пациента", — заявила Ракова.

По словам вице-мэра, у Москвы есть все ресурсы, нужные для выполнения масштабных проектов совместно с компаниями.

«Только в партнерстве с государством, с городом мы сможем сформировать хороший, качественный, масштабный продукт. Мы готовы вас слышать, готовы адаптироваться. Но хотим, чтобы и вы более активно проявляли себя», — обратилась Ракова к представителям компаний-разработчиков.