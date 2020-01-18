19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против увеличения объемов поддержки семей с детьми. "Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, <...> что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми", - сказал он в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны, напомнив, что в недавнем послании Федеральному Собранию большая часть была посвящена поддержке семей с детьми.

Глава государства считает, что такие люди должны быть выставлены на всеобщее обозрение. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды", - заявил Путин.