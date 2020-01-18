Путин назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против увеличения объемов поддержки семей с детьми
19:00 18.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против увеличения объемов поддержки семей с детьми. "Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, <...> что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми", - сказал он в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны, напомнив, что в недавнем послании Федеральному Собранию большая часть была посвящена поддержке семей с детьми.
Глава государства считает, что такие люди должны быть выставлены на всеобщее обозрение. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды", - заявил Путин.
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