Медведев назвал некоторые причины отставки правительства
13:12 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
"Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом [Владимиром Путиным] после [оглашения] послания [Федеральному собранию] 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране - это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, - что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства", - сказал Медведев в интервью Первому каналу.
В качестве второй причины он назвал фактор времени. Экс- премьер напомнил, что занимал пост председателя правительства почти восемь лет. По его словам, "это все- таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам". "Это тоже нужно принимать во внимание", - отметил Медведев.
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