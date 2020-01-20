ЕС готов осуществлять мониторинг за соблюдением перемирия в Ливии

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз готов оказать поддержку перемирию между противоборствующими сторонами в Ливии и осуществлять наблюдение за его выполнением. Об этом сообщил словацким журналистам министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

"Евросоюз готов поддержать перемирие между воюющими сторонами в Ливии и осуществлять мониторинг за его соблюдением, - отметил он. - Одновременно [в ЕС] ведется дискуссия о возобновлении военно-морской операции "София" - европейской миссии в Сицилийском проливе для осуществления контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию.

В тот момент, когда в Ливии будет объявлено перемирие, ЕС должен быть готов к осуществлению контроля за его выполнением, и одной из важнейших задач ЕС, по словам Лайчака, является достижение скорейшей договоренности с ООН о разделении ответственности в части обеспечения мониторинга за развитием ситуации в Ливии.

Тем не менее, как отметил министр, действия ЕС не могут опережать происходящие события в Ливии. Евросоюз должен дождаться наступления перемирия в этой североафриканской стране.