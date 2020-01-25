Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ организовать проверку законности обвинительного приговора Константину Котову, который был осужден на четыре года колонии за нарушения на митингах. Поручение дано по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся 19 декабря 2019 года, сообщается на сайте Кремля.

"Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - говорится в тексте поручения.

Ответственным за исполнение поручения является генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.