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НОВОСТИ

Ученые не могут установить источник происхождения коронавируса

13:45 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские эпидемиологи и вирусологи пока не смогли установить источник происхождения коронавируса нового типа 2019-nCoV и его способности к мутации. Об этом в воскресенье на пресс-конференции в Пекине заявил замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Бинь.

"Насколько нам известно на данный момент, это совершенно новая болезнь, знания человечества о ней еще ограниченны, возможность этого заболевания мутировать еще не ясна", - указал он.

"Мы еще не располагаем полными данными о развитии эпидемиологической ситуации. Мы можем на основе развития эпидемии непрерывно корректировать нашу политику, совершенствовать принимаемые меры и вводить различного рода меры профилактики и контроля", - подчеркнул замглавы ведомства.

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