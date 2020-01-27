Путин поручил до 15 апреля подготовить законопроект о продлении материнского капитала

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля подготовить законопроект о ежегодной индексации материнского капитала, продлив эту программу до конца 2026 года. Как сообщает в понедельник пресс-служба Кремля, такое поручение дано для реализации положений послания главы государства Федеральному собранию.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих продление действия норм закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, до 31 декабря 2026 года, обеспечив при этом ежегодную индексацию размера материнского капитала", - говорится в перечне поручений.