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ЕС согласовал санкции против нескольких чиновников РФ за выборы в Крыму - источник

12:32 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз согласовал внесение в черный список еще нескольких российских чиновников за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года. Об этом сообщил во вторник ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Достигнут консенсус [между странами ЕС] о введении ограничительных мер в отношении нескольких официальных лиц России в связи с выборами в Крыму и Севастополе в 2019 году", - отметил он. По словам собеседника агентства, официальное решение об этом ожидается в течение дня на проходящем в Брюсселе заседании Совета ЕС по общим вопросам.

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