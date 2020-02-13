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Столкновение военных США с местным населением не эскалация ситуации в Сирии - Эспер

07:50 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Марк Эспер рассказал в среду, что не видит эскалации ситуации в Сирии в связи со столкновением американских военных с местным населением. В Брюсселе он прокомментировал журналистам стрельбу с участием военнослужащих США в этой арабской республике. Его слова приводит радиостанция "Голос Америки".

"Я получил первоначальный отчет о том, что в Сирии произошла стычка. Это все, что у меня есть сейчас [по данному вопросу], - сказал руководитель оборонного ведомства. - Я бы не сказал, что произошла эскалация [ситуации], если хотите, или, как вы сказали, бои".

"Что касается России, то для устранения конфликтных ситуаций мы принимаем меры, которые уже действует в течение определенного времени, - добавил министр обороны. - Мы постоянно контактируем с ними на местах. <...> Это то, чем мы занимаемся изо дня в день".

"Насколько я знаю, сегодняшний инцидент не затрагивал Россию", - заключил Эспер.

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