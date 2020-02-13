Америка не собирается устраивать гонку ядерных вооружений с Россией и Китаем - Пентагон
19:30 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не собираются расширять свой ядерный арсенал и не стремятся участвовать в гонке вооружений с Россией и Китаем. С таким утверждением выступил в четверг глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США адмирал Чарльз Ричард на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.
Адмиралу был задан вопрос, планирует ли Пентагон расширять ядерные силы США в ответ на наращивание потенциала со стороны Москвы и Пекина. Ричард ответил на него: "Нет. Мы не стремимся к паритету", - заявил он.
По его утверждению, Москва в последние 15 лет проделала значительную работу "для расширения и модернизации своего арсенала", в то время как Вашингтон лишь "продлевал срок службы систем, которые уже есть". "Признаться, сама идея о том, что мы начинаем гонку вооружений, удивляет меня", - сказал он, еще раз заверив, что планов расширения ядерного арсенала у Пентагона нет.
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