Глава Роскосмоса назвал вероятное время подписания контракта с NASA на доставку астронавтов

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США могут подписать контракт на дополнительные места для астронавтов NASA в российских пилотируемых кораблях "Союз" в конце марта - начале апреля. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Мы планируем [подписать контракт] в конца марта - начале апреля", - сказал Рогозин.