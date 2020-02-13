Глава Роскосмоса назвал вероятное время подписания контракта с NASA на доставку астронавтов
19:40 13.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и США могут подписать контракт на дополнительные места для астронавтов NASA в российских пилотируемых кораблях "Союз" в конце марта - начале апреля. Об этом сообщил в четверг журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Мы планируем [подписать контракт] в конца марта - начале апреля", - сказал Рогозин.
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