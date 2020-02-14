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По подозрению в убийстве жены задержали экс-прокурора Северной Осетии

10:20 14.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Экс-прокурора Северной Осетии задержали по подозрению в убийстве жены. Силовики обнаружили на даче Игоря Чельдиева тело пропавшей супруги.

Ирину Боженко разыскивали с 5 января. 45-летняя женщина ушла из дома и перестала выходить на связь. С заявлением в полицию обратилась её сестра.

Как сообщается на сайте «Коммерсанта», следователи осматривали дом бывшего прокурора ещё в январе, но ничего подозрительного не обнаружили. Во время повторного визита силовики заметили небольшой холм на участке рядом с кирпичным забором дачи. Когда полицейские стали задавать Чельдиеву вопросы, тот занервничал и признался, что его жена неудачно упала, ударилась головой и погибла.

Следователи назначили несколько экспертиз. Согласно предварительному заключению, смерть женщины наступила от удара каминной кочергой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  Говорит Москва

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