0
0
114
НОВОСТИ

Председателем Алюминиевой ассоциации избран Александр Зажигалкин

18:57 14.02.2020

Годовое общее собрание членов Алюминиевой ассоциации, прошедшее сегодня в Москве, избрало председателем ассоциации Александра Зажигалкина.

"Командой Алюминиевой ассоциации к настоящему времени проведена большая работа по расширению применения алюминия во всех ключевых отраслях российской промышленности, - заявил Александр Зажигалкин. - Это и совершенствование нормативной базы, и налаживание межотраслевых связей, и, что крайне важно в текущей ситуации, популяризация алюминия как одного из самых технологичных и перспективных металлов. Моя задача - развить эти направления деятельности, обеспечить максимальную поддержку выведения на рынок новых алюмосодержащих продуктов, совершенствовать структуру межотраслевого взаимодействия для наращивания экспортного потенциала".

Александр Зажигалкин - кандидат исторических и юридических наук, член Академии проблем качества. Имеет два высших образования – военное и юридическое. Автор свыше 70 научных публикаций и ряда учебных пособий в области стандартизации и инновационной деятельности. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Отмечен рядом государственных и ведомственных наград. C 2016 года занимает должность начальника Центра инновационного развития - филиала ОАО "РЖД". С февраля 2020 года - председатель Алюминиевой ассоциации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 14.02.2020
Сирийские средства ПВО отразили ракетные удары по Дамаску - SANA
0
100
21:45 13.02.2020
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар - СМИ
0
140
11:20 13.02.2020
Армия Турции за сутки нейтрализовали свыше 50 сирийских военных - СМИ
0
128
09:00 13.02.2020
Россия и Китай представляют для США серьезную угрозу на территории Африки - Пентагон
0
161
22:35 12.02.2020
Американские солдаты застрелили 14-летнего мальчика в Сирии - Минобороны РФ
0
145
21:30 12.02.2020
Генсек НАТО выразил Турции поддержку, независимо от ситуации в Идлибе
0
143
19:35 12.02.2020
Турция поместила на границе с Идлибом реактивные системы залпового огня - СМИ
0
150
18:17 12.02.2020
Информация о «нападении российских военных на мирных жителей» в Идлибе не соответствуют реальности - Минобороны
0
143
16:32 12.02.2020
В Эстонии оценили угрозу военного нападения России
0
164
12:05 12.02.2020
Турция намерена вытеснить войска Сирии за пределы наблюдательных постов в Идлибе - Эрдоган
0
146

Возврат к списку