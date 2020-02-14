Председателем Алюминиевой ассоциации избран Александр Зажигалкин
18:57 14.02.2020
Годовое общее собрание членов Алюминиевой ассоциации, прошедшее сегодня в Москве, избрало председателем ассоциации Александра Зажигалкина.
"Командой Алюминиевой ассоциации к настоящему времени проведена большая работа по расширению применения алюминия во всех ключевых отраслях российской промышленности, - заявил Александр Зажигалкин. - Это и совершенствование нормативной базы, и налаживание межотраслевых связей, и, что крайне важно в текущей ситуации, популяризация алюминия как одного из самых технологичных и перспективных металлов. Моя задача - развить эти направления деятельности, обеспечить максимальную поддержку выведения на рынок новых алюмосодержащих продуктов, совершенствовать структуру межотраслевого взаимодействия для наращивания экспортного потенциала".
Александр Зажигалкин - кандидат исторических и юридических наук, член Академии проблем качества. Имеет два высших образования – военное и юридическое. Автор свыше 70 научных публикаций и ряда учебных пособий в области стандартизации и инновационной деятельности. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Отмечен рядом государственных и ведомственных наград. C 2016 года занимает должность начальника Центра инновационного развития - филиала ОАО "РЖД". С февраля 2020 года - председатель Алюминиевой ассоциации.
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