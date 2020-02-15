До конца года все дети с инвалидностью получат полный доступ в школы и детсады - Минтруд
10:45 15.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дети с инвалидностью в России получат полный доступ к образовательному процессу до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении Минтруда, которое распространено в субботу.
"По данным Минпросвещения России, к концу 2020 года будут созданы условия, позволяющие обеспечить доступность образовательного процесса обучения для 100% детей-инвалидов в детских садах и школах", - говорится в пресс-релизе.
Сейчас для детей-инвалидов доступны 7,4 тысячи детских садов, что составляет 18% от их общего количества. А все новые детсады строятся с учетом требований доступности.
В ведомстве сообщили, что в субботу правительство России одобрило основные направления реализации государственной программы "Доступная среда" на 2021-2025 годы. Всего в программе предусмотрены три подпрограммы. Первая направлена на создание условий доступности приоритетных объектов в сферах образования, организации детского отдыха, общественного транспорта и культуры. Вторая - на совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. И третья - на совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы, рассказали в министерстве.
НОВОСТИ
- 10:15 15.02.2020
- Новую программу глубоководных исследований Байкала готовят ученые в Иркутске
- 09:50 15.02.2020
- Минздрав Японии решило попробовать лечить коронавирус препаратами от СПИДа
- 09:40 15.02.2020
- Уже 122 мили стены возведено на границе США и Мексики - Трамп
- 09:30 15.02.2020
- Из-за плохой погоды перенесен запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками системы Starlink
- 01:02 15.02.2020
- 15 февраля – день рождения у председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой!
- 20:09 14.02.2020
- ДНР: Обстановка на линии соприкосновения продолжает накаляться...
- 18:57 14.02.2020
- Председателем Алюминиевой ассоциации избран Александр Зажигалкин
- 18:30 14.02.2020
- Путин и Зеленский провели телефонные переговоры по теме минских соглашений
- 17:40 14.02.2020
- Нынешняя администрация США отказывается от идеи международного сообщества - президент ФРГ
- 17:32 14.02.2020
- Московские школьники создадут видеоблоги о нобелевских лауреатах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать