До конца года все дети с инвалидностью получат полный доступ в школы и детсады - Минтруд

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети с инвалидностью в России получат полный доступ к образовательному процессу до конца текущего года. Об этом говорится в сообщении Минтруда, которое распространено в субботу.

"По данным Минпросвещения России, к концу 2020 года будут созданы условия, позволяющие обеспечить доступность образовательного процесса обучения для 100% детей-инвалидов в детских садах и школах", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас для детей-инвалидов доступны 7,4 тысячи детских садов, что составляет 18% от их общего количества. А все новые детсады строятся с учетом требований доступности.

В ведомстве сообщили, что в субботу правительство России одобрило основные направления реализации государственной программы "Доступная среда" на 2021-2025 годы. Всего в программе предусмотрены три подпрограммы. Первая направлена на создание условий доступности приоритетных объектов в сферах образования, организации детского отдыха, общественного транспорта и культуры. Вторая - на совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. И третья - на совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы, рассказали в министерстве.