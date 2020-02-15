Тысячи человек вышли на акцию протеста против НАТО в Мюнхене

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч человек собрались в субботу на мюнхенской площади Карлсплац - они принимают участие в антиглобалистской демонстрации, которая традиционно проходит параллельно с конференцией по вопросам безопасности. По оценке организаторов, в манифестации принимают участие от 3 до 4 тыс. человек.

Собравшиеся на площади, среди которых представители около 80 различных организаций левого толка, требуют остановить экспорт вооружений и прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Они обвиняют Североатлантический альянс в развязывании войн, призывают правительство Германии отказаться от участия в военных контингентах. "С НАТО нет мира", - написано на одном из плакатов, который висит над установленной в центре Карслплац сцены.

Как передает корр. ТАСС с места событий, через некоторое время после заявленного начала акции протеста демонстранты разделились на две большие группы. Большая часть направилась к центральной площади Мариенплац, а остальные, взявшись за руки, образовали символическую цепочку. По сообщениям полиции, один из демонстрантов попытался себя поджечь, но ему вовремя успели помешать.

Участники манифестации противопоставляют свое мероприятие Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, на которую традиционно в середине февраля собираются десятки высокопоставленных политиков со всего мира. Демонстранты считают, что именно гости мероприятия способствуют развязыванию войн. "Политики лишь говорят о мире, в действительности же эскалация происходит именно из- за них", - рассказал корр. ТАСС один из активистов, раздававший антивоенные листовки.