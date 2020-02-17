Ливия теряет $60 млн в день из-за нефтяного эмбарго - Боррель
11:32 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейское нефтяное эмбарго ослабляет экономику Ливии, которая теряет по 60 млн долларов в день из-за невозможности продавать углеводороды в ЕС. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД сообщества.
"Нефтяное эмбарго ослабляет экономику Ливии, которая теряет по 60 млн долларов в день из-за невозможности продавать нефть в ЕС. Вся помощь Евросоюза, предоставленная этой стране, составляет 600 млн евро, что эквивалентно 10 дням нефтепродажи", - сказал он, отметив, что в Ливии сложилась "очень, очень плохая" ситуация, а соглашение о прекращении огня нарушается повсеместно.
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