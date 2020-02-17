0
0
52
НОВОСТИ

Ливия теряет $60 млн в день из-за нефтяного эмбарго - Боррель

11:32 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейское нефтяное эмбарго ослабляет экономику Ливии, которая теряет по 60 млн долларов в день из-за невозможности продавать углеводороды в ЕС. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД сообщества.

"Нефтяное эмбарго ослабляет экономику Ливии, которая теряет по 60 млн долларов в день из-за невозможности продавать нефть в ЕС. Вся помощь Евросоюза, предоставленная этой стране, составляет 600 млн евро, что эквивалентно 10 дням нефтепродажи", - сказал он, отметив, что в Ливии сложилась "очень, очень плохая" ситуация, а соглашение о прекращении огня нарушается повсеместно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 17.02.2020
Патрушев проведет в Катаре консультации по безопасности
0
64
11:05 17.02.2020
Военные США проведут инспекцию в Белоруссии
0
88
11:00 17.02.2020
Япония пока не подтвердила визит Абэ 9 мая в Москву - МИД РФ
0
102
10:32 17.02.2020
Мишустин намерен ездить по стране
0
150
10:20 17.02.2020
Facebook регистрирует все больше попыток повлиять на выборы не из-за рубежа, а внутри стран - Цукерберг
0
170
10:05 17.02.2020
Павленский арестован во Франции из-за публикации интимного видео экс-кандидата в мэры Парижа
0
171
10:00 17.02.2020
Число жертв коронавируса в КНР достигло 1770
0
173
09:32 17.02.2020
The Times "обнаружила" российских разведчиков у берегов Ирландии
0
239
09:20 17.02.2020
Судья КС РФ заявил, что Россия не должна считаться правопреемником СССР
0
256
09:05 17.02.2020
Cлова Смирнова о гражданских женах в РПЦ назвали неудачным троллингом
0
245

Возврат к списку