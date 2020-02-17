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Юрист призвал наказать священника за слова о бесплатных проститутках

12:20 17.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Приморский юрист призвал наказать священника за слова о бесплатных проститутках. Максим Чихунов пожаловался на протоиерея Дмитрия Смирнова в Генпрокуратуру.

Служитель сравнил с «бесплатными проститутками» женщин, состоящих в гражданском браке, на встрече с православным сообществом OrthodoxBRO.

В Госдуме его высказывание назвали оскорблением и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. В Совфеде в свою очередь отметили, что гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, а подобные резкие заявления сочли неправильными, передаёт РИА Новости.  Говорит Москва

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