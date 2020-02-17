Крупнейший шпион в международном киберпространстве США - МИД КНР
18:30 17.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты можно по праву назвать крупнейшим шпионом в мировом киберпространстве и "империей хакеров". Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник в ходе онлайн-брифинга прокомментировал сообщения СМИ о масштабной операции американских и германских спецслужб, проводившейся под прикрытием швейцарской компании Crypto AG ("Крипто").
"Факты в очередной раз доказали, что США являются крупнейшим государством-перехватчиком в международном киберпространстве и в полном смысле слова империей хакеров. Их прослушка уже достигла уровня настоящего бесчинства, беззакония и беспредела", - сказал дипломат.
"Каждый день они перехватывают 5 млрд телефонных звонков по всему миру, уже более 10 лет прослушивают телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель, ежегодно захватывают контроль над 3 млн компьютеров в Китае и встраивают троянские программы более чем в 3,6 тысячи китайских сайтов. Но в то же время они силятся выставить себя жертвой кибератак, многократно разыгрывая спектакль, когда вор кричит "держи вора". Это глупые и бестолковые фокусы", - указал Гэн Шуан. "Не закрыв старые долги, США открывают новые. Соединенным Штатам еще предстоит закрыть свой должок перед миром по делу [организации] WikiLeaks ("Викиликс") и [бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда] Сноудена", - резюмировал он.
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