В американском штате Юта декриминализируют многоженство

10:05 Источник: Эхо Москвы

Сенат штата Юта согласился декриминализовать многоженство. Согласно одобренному законопроекту, это будет считаться не преступлением, а правонарушением. Как передает Reuters, наказывать многоженство будут штрафом в 750 долларов и общественными работами. По действующему закону штата за многоженство можно попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

О полной легализации многоженства речи не идет, мошенническое многоженство и брак с несовершеннолетним останутся преступлениями.

Как пишет USA Today, сегодня около 30 тысяч человек живут в Юте в полигамных общинах, как правило, это мормоны. Эхо Москвы