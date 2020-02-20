В американском штате Юта декриминализируют многоженство
10:05 20.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Сенат штата Юта согласился декриминализовать многоженство. Согласно одобренному законопроекту, это будет считаться не преступлением, а правонарушением. Как передает Reuters, наказывать многоженство будут штрафом в 750 долларов и общественными работами. По действующему закону штата за многоженство можно попасть в тюрьму на срок до пяти лет.
О полной легализации многоженства речи не идет, мошенническое многоженство и брак с несовершеннолетним останутся преступлениями.
Как пишет USA Today, сегодня около 30 тысяч человек живут в Юте в полигамных общинах, как правило, это мормоны. Эхо Москвы
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