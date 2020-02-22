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Путин потребовал в два раза увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ

11:00 22.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

Владимир Путин потребовал в два раза — до 90% — увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки». Об этом говорится в перечне поручений президента РФ по вопросу противодействия ВИЧ-инфекции в РФ, который оказался в распоряжении “Ъ”.

Глава государства поручил правительству уделить приоритетное внимание ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание (наркопотребители, секс-работники, мужчины, практикующие секс с мужчинами, заключенные и т. д.), разработав программы профилактики и обеспечив финансированием. Также речь идет о необходимости увеличения охвата тестирования на ВИЧ с помощью диспансеризации — при условии добровольного на это согласия граждан.

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