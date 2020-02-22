Путин потребовал в два раза увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ
11:00 22.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
Глава государства поручил правительству уделить приоритетное внимание ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание (наркопотребители, секс-работники, мужчины, практикующие секс с мужчинами, заключенные и т. д.), разработав программы профилактики и обеспечив финансированием. Также речь идет о необходимости увеличения охвата тестирования на ВИЧ с помощью диспансеризации — при условии добровольного на это согласия граждан.
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