Турция будет действовать в Сирии более решительно - Эрдоган
18:30 22.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Анкара намерена предпринять более решительные действия в Сирии. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу в Измире во время выступления, трансляцию которого вел телеканал Эн-ти-ви.
"Борьба дается нам непросто, у нас гибнут люди (военные в Сирии - прим. ТАСС). Мы сталкиваемся с новыми ловушками. Вчера вечером я провел переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным, а до этого поговорил с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном и [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель. После этого мы определили нашу дорожную карту [по Сирии]. <...> Мы предпримем более решительные шаги", - сказал он.
Турецкий лидер при этом не сообщил, о каких конкретно мерах идет речь, однако отметил, что Анкара "не будет подчиняться сценариям глобальных держав".
Согласно утверждениям Эрдогана, "политика Турции в Сирии и Ливии является не авантюрой, а требованием национальных интересов" его страны.
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