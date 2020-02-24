Индия готова купить в США вооружений на три миллиарда

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты поставят Индии военные вертолеты и другую боевую технику на общую сумму 3 млрд долларов. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая на стадионе "Мотера" в Ахмадабаде, куда глава Белого дома прибыл в ходе начавшегося двухдневного визита в Индию.

"Я рад объявить, что завтра (25 февраля - прим. ТАСС) наши представители подпишут сделки на поставку индийским Вооруженным силам современных военных вертолетов и другого оборудования на сумму более 3 млрд долларов", - заявил президент, выступление которого транслировали ведущие индийские телеканалы. Трамп добавил, что США готовы поставлять Индии самые лучшие и современные вооружения.