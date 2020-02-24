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Коронавирус обрушил индекс Dow Jones

18:50 24.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский промышленный индекс Dow Jones рухнул при открытии торгов в понедельник более чем на 800 пунктов из-за опасений, связанных с распространением коронавируса нового типа. Соответствующая информация опубликована на сайте фондовой биржи Нью-Йорка.

Так, по состоянию на 10:00 по времени Восточного побережья США (18:00 мск) Dow Jones потерял 812,77 пункта (2,80%) и находится на отметке 28179,64. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, также снизился - на 88,36 (2,65%) до отметки 3249,39. Индекс электронной биржи NASDAQ обвалился на 270,27 (2,82%) до уровня 9306,32.

Телекомпания Си-эн-эн отмечает, что падение американских биржевых индексов связано в первую очередь с распространением нового коронавируса (2019-nCoV). По ее данным, все больше компаний на рынке опасаются не достичь запланированного уровня прибыли. "Темп роста числа инфицированных и жертв на территории Китая несколько снизился, однако основные опасения вызывает распространение [вируса] в остальном мире", - приводит Си-эн-эн слова представителя Deutsche Bank ("Дойче банк") Джима Рейда.

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