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Поправки в Конституцию РФ должны вступить в силу сразу после итогов голосования - Путин

18:00 26.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все поправки в Конституцию РФ должны вступить в силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в основной закон страны, комментируя предложение прописать в поправках, что часть вводимых норм вступит в силу после выборов главы государства в 2024 году.

Путин напомнил, что действующий глава государства наделен определенными полномочиями, которые прописаны в конституции, а в данном случае эти поправки часть полномочий передают в Госдуму и в Совет Федерации.

"Но если мы выходим на всеобщее голосование, то тогда граждане, а они являются источником государственной власти, если они соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание, - указал Путин. - И мне кажется, что здесь нет никаких противоречий, поэтому я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов всеобщего всероссийского голосования".

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